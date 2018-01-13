Анкара, 14 января, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил начала операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG), контролирующих районы Манбидж и Африн на северо-западе Сирии. Об этом он заявил в ходе выступления в турецкой провинции Элязыг, которое транслировал местный телеканал NTV.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер напомнил об обещаниях Вашингтона, касающихся вывода YPG из региона. Если обещанное не будет сделано в течение недели, Анкара «возьмет дело в свои руки», отметил он.

Террористы в Манбидже и Африне должны сдаться, в противном случае — им головы оторвут, подчеркнул Эрдоган. Он добавил, что американцы отправили в Сирию для поддержки YPG 4,9 тыс. грузовиков и почти 2 тыс. самолетов с оружием.

Напомним, турецкая сторона не раз осуждала США за военную поддержку YPG. Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, которая связана с Рабочей партией Курдистана. Последняя находится в Турции под запретом.

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