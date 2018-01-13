Мадрид, 14 января, 2018, 00:35 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Риасор» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Депортиво» и «Валенсия». Матч завершился минимальной победой «летучих мышей» со счетом 2:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 37-й минуте португальский вингер Гонсалу Гедеш открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной — 0:1. На экваторе второго тайма форвард сборной Испании Родриго удвоил преимущество в счете точным ударом с 22-х метров — 0:2. На 88-й минуте румынский форвард Флорин Андоне сократил отставание в счете, но было уже поздно — 1:2.

Статистика матча («Депортиво»/»Валенсия»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/5

Владение 55%/45%

Фолы 13/8

Набрав 40 очков, «Валенсия» укрепилась на 3-м месте. «Депортиво» с 16 очками остался на 17-й позиции.

Составы на матч:

«Депортиво»: Мартинес, Морено, Альбентоса, Сидней, Луизиньо, Москера, Гильерме, Борхес, Лукас, Андоне, Адриан.

«Валенсия»: Нето, Везу, Паулиста, Гайа, Гарай, Максимович, Гедеш, Парехо, Коклен, Родриго, Мина.

Главный арбитр матча: Хавьер Алберола.

Предупреждения: Москера — 47, Парехо — 63.

Голы: Гедеш 37 — 0:1, Родриго 64 — 0:2, Андоне 88 — 1:2.