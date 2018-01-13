Киев, 13 января, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Украинские радикалы с помощью замка заблокировали вход в здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве. Об этом в субботу, 13 января, сообщает издание «Страна.ua».

kaigraphick Замок

"Ворота учреждения обмотали цепью и закрыли замком, — передает вещатель. — Также на стену учреждения наклеили открытку с лозунгом (антироссийским)».

Радикалы обвиняют представителей Российского центра во враждебной Украине пропаганде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 января в Киеве местные радикалы облили красной краской вход в здание Россотрудничества. Кроме того, у входа в здание появилась антироссийская надпись, рядом были разбросаны листовки экстремистского содержания.

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