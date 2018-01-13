Екатеринбург, 13 января, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа 13 января получили развитие резонансные темы предыдущих дней и оказался под угрозой Старый Новый год. О чём говорили уральцы — в материале ИА REGNUM.

Ru.torange.biz Старый новый год

Морозы

Неприятным, хотя и прогнозируемым сюрпризом стали пришедшие на Урал холода. Утром 13 января в Екатеринбурге столбик термометра опускался до минус 30 градусов. В низинах было ещё холоднее.

Особых происшествий в морозы не было. Но на мероприятиях, приуроченных к Старому Новому году, они сказались. В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на 13 января была запланирована развлекательная программа. Но из-за ожидавшихся холодов её отменили. Синоптики ожидают, что в воскресенье, 14 января, немного потеплеет. Но всё равно будет холодно. Относительное тепло вернётся на Урал лишь 15 января.

burs70 Мороз

День печати

Сегодня, 13 января, журналисты отмечают День российской печати. Этот праздник был учреждён 28 декабря 1991 года вместо советского Дня печати, который отмечается 5 мая.

На январь 2018 года в Роскомнадзоре насчитали около 78 тыс. официально зарегистрированных СМИ. С поздравлениями к журналистам обратились первые лица регионов и городов. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб отметил, что в городе действует около 20 местных телеканалов, более 30 радиостанций, больше 100 печатных изданий, а также несколько десятков федеральных и местных информагентств.

Pxhere.com СМИ

Поздравляют друг друга и сами журналисты. Правда, некоторые из них заявляют, что отмечают только советский День печати. Впрочем, их боевые товарищи по журналистскому цеху на это ответили, что можно праздновать и 13 января, и 5 мая. Никто же не запрещает.

Погребённые под обломками

В городе Копейске Челябинской области следователи выясняют, почему рухнула часть заброшенной котельной. О произошедшем ИА REGNUM ранее рассказывало. ЧП случилось вечером 12 января. Спасатели были брошены на поиски людей, которые возможно находились под обломками. Предположительно, там могли быть два человека.

Операция завершилась к утру 13 января. Были найдены тела мужчины и женщины. Предположительно, они срезали металлолом. И в этот момент на них обрушились межэтажные перекрытия.

Таран Вечного огня

В городе Надыме на Ямале угонщик автомобиля протаранил Вечный огонь. ЧП случилось ещё 8 января, но достоянием широкой общественности стало сейчас. Оказалось, что гражданин угнал автомобиль. Затем проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другой автомашиной. После этого врезался в мемориал.

mary-troublemaker Вечный огонь

Известно, что нарушитель был пьян. Отметим, с начала года на Урале это не первый инцидент с Вечным огнём. В Челябинской области хулиганы пытались закидать его снегом.

Не хватило пяти рублей

В Тюмени активно обсуждают историю с участием общественного транспорта. Кондуктор одного из автобусов высадила на мороз 15-летнюю школьницу. По версии самой пострадавшей, для оплаты проезда ей не хватило пяти рублей.

Инцидент вызвал на форумах и в соцсетях бурное обсуждение. Люди буквально негодуют и требуют наказать кондуктора и автотранспортное предприятие.

wilhei Рубли

Впрочем, пока выводы делать рано. Прокуратура и руководство предприятия-перевозчика выясняют все обстоятельства инцидента.

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Убийца казака найден?

В Югре очередной поворот в деле о громком убийстве. 13 января СКР доложил о задержании предполагаемого убийцы начальника штаба казачьей дружины Александра Лаврова.

Казак пропал 17 декабря 2017 года. А 25-го в сугробе были найдены фрагменты его тела. Под подозрение попал охранник Рудоб М.

(сс) George Hodan Арест

Причастен ли охранник к убийству, выясняет следствие. Сейчас оно требует отправить задержанного в СИЗО. Также выясняются и другие обстоятельства зверского преступления.

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