Киев, 13 января, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Более 120 фильмов в год будут снимать на Украине благодаря государственной поддержке. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов, — написал Порошенко. — Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее».

Ранее президент Украины Порошенко на своей странице в соцсети сообщил, что на Украине в 2018 году будут проводиться новые реформы.

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