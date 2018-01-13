Ханты-Мансийск, 13 января, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Полиция Югры задержала гражданина, подозреваемого в убийстве казака Александра Лаврова. Охранник Рудоб М. скорее всего отправится в СИЗО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

George Hodan Арест

С ходатайством об аресте намерено выступить следствие. Уже установлено, что 17 декабря 2017 года в доме народного творчества Ханты-Мансийска прошло собрание представителей казачьего сообщества. Охранник Рудоб М. тоже присутствовал на собрании и был сильно пьян.

По данным следствия, он лишь недавно вступил в ряды казачества. Что произошло между ним и Александром Лавровым, ещё предстоит выяснить.

Напомним, фрагменты тела казака Александра Лаврова были найдены 25 декабря в сугробе. Этому предшествовало несколько дней поисков. Под подозрение попал охранник Рудоб М. Известно, что он работал в одном из частных охранных предприятий.

Зверское убийство вызвало широкий резонанс. В соцсетях и на форумах люди скорбят об утрате и вспоминают Александра Лаврова только с хорошей стороны.

Супруга убитого Ирина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM опровергла слухи о якобы имевшем место длительном конфликте между Александром и Рудобом.

«Когда найдем Рудоба, тогда и выясним, он ли убил, и если он, то что его толкнуло на это зверское убийство», — сказала тогда женщина.