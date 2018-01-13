Прага, 13 января, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Чехии во второй тур президентских выборов вышли действующий глава страны Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Йиржи Драгош. Об этом, как передает Чешское статистическое управление, свидетельствуют предварительные результаты голосования, поступившие из 99% избирательных участков.

Kremlin.ru Милош Земан

По предварительным данным, победу в первом туре одержал политик Земан, который набирает 38,58% голосов. На второй позиции — его основной конкурент Драгош с 26,59%.

26−27 января 2018 г. в Чехии состоится второй тур выборов, так как ни один из кандидатов в президенты не получил абсолютного большинства голосов в первом туре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 января в Чехии проходило голосование на выборах президента. На высший руководящий пост страны всего претендовали девять человек.

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