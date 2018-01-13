Калуга, 13 января, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве знакомого мужчины.

(сс) George Hodan Арест

Как сообщил 13 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Михаил Жуков, в ночь на 6 января 2018 года подозреваемый познакомился на улице с 56-летним калужанином, который пригласил нового знакомого к себе домой в квартиру, расположенную на улице Г. Амелина Калуги.

По его словам, в квартире у калужанина новые знакомые распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, инициированный хозяином квартиры, в ходе которого нанесли друг другу ножевые ранения. От полученных повреждений калужанин скончался на месте.

Его гость был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. 12 января иностранного гражданина выписали, и он был задержан. Сегодня судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в январские праздничные дни произошло три убийства «на почве пьянства», в том числе два — в Улуг-Хемском районе.

«К большому сожалению, три убийства, совершенные на почве пьянства. Причём два из них произошли в Шагонаре, и оба на совести ранее судимых. А ведь этих трагедий можно было избежать, если бы за рецидивистами был установлен особый присмотр, как того требует закон. Это однозначно результат слабой работы полиции и властей», — заявил главы Тувы Шолбан Кара-оол.

Добавим, для Тувы актуальна проблема алкоголизации населения. Так, представители местного молодёжного движения «Сыновья народа» заявили, что в республике от алкоголя ежегодно умирают около 500 человек.

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