Киев, 13 января, 2018, 19:54 — ИА Регнум. На Украине в 2018 году будут проводиться новые реформы. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«В следующем году мы должны продолжать активные реформы в стране, — написал глава государства. — В частности, запланированы новые законопроекты в финансовой, судебной, инвестиционной сферах и на рынке земли».

Порошенко отметил, что первоочередная задача для Украины — не потерять темпы «фундаментальных изменений».

Напомним, ранее заместитель главы стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook сообщил, что в 2018 году украинское государство может «потерять платежеспособность» из-за обвала цен на экспортируемое сырье, а также в результате потери рынков сбыта.

По его словам, Украина ежегодно тратит 4% валового внутреннего продукта (ВВП) на обслуживание госдолга.

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