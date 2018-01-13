Лондон, 13 января, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 23-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Бернли». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «орлов».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 21-й минуте Бакари Сако открыл счет мощным ударом в дальний нижний угол — 1:0.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Бернли»)

Удары 8/5

Удары в створ 2/2

Владение 46%/54%

Фолы 16/9

Набрав 25 очков «Кристал Пэлас» поднялся на 11-е место. «Бернли» остался на 7-й позиции с 34-мя очками.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Фосу-Менса, Келли, Миливоевич, Макартур, Ридевальд, Заа, Бентеке, Сако.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Дефур, Гудмундссон, Воукс.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Дефур — 42, Бардсли — 83, Тейлор — 85.

Голы: Сако 21 — 1:0.