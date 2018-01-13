Лондон, 13 января, 2018, 19:51 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Лестер». Матч завершился со счетом 0:0.

Andy03 Футбол

Статистика матча («Челси"/"Лестер»)

Удары 11/9

Удары в створ 7/1

Владение 53%/47%

Фолы 14/13

Набрав 47 очков «Челси» остался на 3-й строчке. «Лестер Сити» с 31-м очком укрепился на 8-й позиции.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Мората.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Магир, Драгович, Данэль, Олбрайтон, Джеймс, Окадзки, Марез, Ндиди, Варди.

Главный арбитр матча: Майк Джонс.

Предупреждения: Джеймс — 18, Канте — 56, Окадзаки — 61, Чилуэлл — 63, Мората — 88.

Удаления: Чилуэлл — 69.