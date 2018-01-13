Тюмень, 13 января, 2018, 19:38 — ИА Регнум. На Урале очередной скандал с высаженным из автобуса на мороз ребёнком. В этот раз инцидент произошёл в Тюмени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wilhei Рубли

О произошедшем журналистам рассказала бабушка 15-летней школьницы. По её словам, кондуктор одного из автобусов высадила девочку на почти 20-градусный мороз. Причиной стало то, что у неё не хватило денег на проезд, при стоимости билета 25 рублей имелось лишь 20.

Уточняется, что девочка ехала с пересадкой. Родственники полагают, что в первом автобусе ей сдали неправильно сдачу, и это привело к тому, что для оплаты проезда во втором денег не хватило.

Инцидент буквально взорвал форумы и социальные сети. Люди требуют наказать кондуктора и водителя.

Впрочем, пока выводы делать рано. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Также, как сообщает издание 72.ru, проверяют обстоятельства произошедшего и в компании-перевозчике.

Отметим, это далеко не первый подобный случай на Урале. Ранее детей высаживали в Екатеринбурге. Вопиющий случай произошёл в ноябре 2017 года. Кондуктор одного из автобусов высадила девочку-инвалида, при этом ранее ребёнок оплатил проезд.

А в декабре 2016 года, тоже в Екатеринбурге, кондуктор высадил ребёнка на 23-градусный мороз. Это вызвало широкий резонанс. После такого случая перевозчикам запретили высаживать детей в холодную погоду. Об этом распорядился глава Министерства транспорта России Максим Соколов.

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