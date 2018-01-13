В Югре в результате ДТП пострадали 6 человек
Ханты-Мансийск, 13 января, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе столкнулись два легковых автомобиля (ВАЗ и Nissan). Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Kaatjem
Авария
ДТП произошло в субботу, 13 января, на участке автодороги между Сургутом и поселком Федоровский.
«В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них ребенок, — сообщил источник. — Они после случившегося были доставлены в медицинское учреждение».
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ, пытавшийся совершить обгон.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.
Читайте также: В Санкт-Петербурге возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими