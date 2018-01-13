Ханты-Мансийск, 13 января, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе столкнулись два легковых автомобиля (ВАЗ и Nissan). Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в субботу, 13 января, на участке автодороги между Сургутом и поселком Федоровский.

«В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них ребенок, — сообщил источник. — Они после случившегося были доставлены в медицинское учреждение».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ, пытавшийся совершить обгон.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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