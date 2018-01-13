Берлин, 13 января, 2018, 19:24 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 18-го тура Бундеслигимежду командами «Вердер» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 39-й минуте немецкий защитник Бенджамин Хюбнер открыл счет, замкнув навес Сержа Гнабри — 0:1. В середине второго тайма чешский латераль Гербе Селассие сравнял счет после ассиста Эггештайна — 1:1.

Статистика матча («Вердер"/"Хоффенхайм»)

Удары 9/8

Удары в створ 5/2

Владение 43%/57%

Фолы 14/17

Набрав 27 очков «Хоофенхайм» поднялся на 8-ю строчку. С 16-ю очками «Вердер» остался на 16-м месте.

Составы на матч:

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селассие, Кайнц, Юнузович, Эггештайн, Баргфреде, Крузе, Бельфодил.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Рупп, Гриллич, Цубер, Гейгер, Ут, Гнабри.

Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.

Предупреждения: Гейгер — 23, Ут — 50, Крузе — 88, Фогт — 90+1.

Голы: Хюбнер 39 — 0:1, Селассие 63 — 1:1.