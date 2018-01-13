«Вердер» и «Хоффенхайм» разделили очки
Берлин, 13 января, 2018, 19:24 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 18-го тура Бундеслигимежду командами «Вердер» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 1:1.
На 39-й минуте немецкий защитник Бенджамин Хюбнер открыл счет, замкнув навес Сержа Гнабри — 0:1. В середине второго тайма чешский латераль Гербе Селассие сравнял счет после ассиста Эггештайна — 1:1.
Статистика матча («Вердер"/"Хоффенхайм»)
Удары 9/8
Удары в створ 5/2
Владение 43%/57%
Фолы 14/17
Набрав 27 очков «Хоофенхайм» поднялся на 8-ю строчку. С 16-ю очками «Вердер» остался на 16-м месте.
Составы на матч:
«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селассие, Кайнц, Юнузович, Эггештайн, Баргфреде, Крузе, Бельфодил.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Рупп, Гриллич, Цубер, Гейгер, Ут, Гнабри.
Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.
Предупреждения: Гейгер — 23, Ут — 50, Крузе — 88, Фогт — 90+1.
Голы: Хюбнер 39 — 0:1, Селассие 63 — 1:1.