Дамаск, 13 января, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции из артиллерии обстреляли позиции сил самообороны сирийских курдов в районе Африн. Об этом сообщает в субботу, 13 января, агентство «Анадолу».

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

"Артиллерийские части ВС Турции нанесли удары как с позиции в районе Рейханлы и Кырыкхан в турецкой провинции Хатай, так из «зоны деэскалации» в Идлибе», — передает вещатель.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Элазиг заявил, что официальная Анкара готова вести борьбу с терроризмом в регионе.

«Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их», — сказал Эрдоган.

Читайте также: Глава МИД Турции: Мира в Сирии не будет, пока идет поддержка террористов