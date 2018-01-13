Орел, 13 января, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов, получивший ранение, скончался в больнице в Орловской области. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России.

Цуканов М.В Сплошная прямая

«13 января на 21 году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Валерий, завоевавший «серебро» на Чемпионате мира среди юниоров в 2016 году, был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени.

«Стрелковый Союз России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Валерия Давыдова», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в больницу города Болхова Орловской области с пулевым ранением в висок попал серебряный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе Валерий Давыдов.

Спортсмен в тяжелом состоянии был направлен в реанимацию.

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