Санкт-Петербург, 13 января, 2018, 18:21 — ИА Регнум. По факту ДТП с грузовиком и маршрутным автобусом в Колпинском районе Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием большегруза и маршрутного автобуса, произошедшего вчера днем в Колпинском районе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в Колпинском районе Санкт-Петербурга столкнулись маршрутный автобус и грузовик.

ДТП произошло на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы. В результате инцидента пострадали 12 человек.

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