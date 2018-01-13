Бишкек, 13 января, 2018, 18:07 — ИА Регнум. На территории дачного поселка Дача-СУ в Киргизии открыли монумент памяти жертв крушения турецкого самолета «Boeing-747». Об этом сегодня, 13 января, сообщило ИА «24.kg».

Dejan Milinkovic Самолет Boeing 747-481 турецкой авиакомпании ACT Airlines

По информации издания, памятник представляет собой мраморную плиту, разделенную на две части, между которыми помещено падающее крыло самолета, а с двух сторон на плитах написаны имена погибших киргизстанцев и членов экипажа. В нижней части монумента высечено четверостишие в память о них.

Участие в мероприятии приняли родственники погибших и пострадавшие во время крушения самолета граждане, представители администрации главы государства, МЧС и других ведомств, оказавшие помощь в ликвидации последствий авиакрушения волонтеры, а также посол Турции Женгиз Камил Фырат.

По словам заместителя главы Аппарата президента Мухаммедкалыя Абылгазиева киргизстанские власти и турецкая сторона подписали 135 мирных соглашений, в рамках которых все пострадавшие и родственники погибших в результате крушения самолета киргизстанцев получили компенсации от турецкой авиакомпании и пожертвованные гражданами и госорганизациями 102 млн сомов (82,93 млн рублей), пишет ИА «Knews».

"Финансовую помощь родственники погибших распределяли сами. Сумма компенсации, переданная турецкой компанией, по просьбе получателей не была озвучена. Размер страховых выплат был очень хорошим, недовольства никто не высказывал», — цитирует Абулгазиева портал «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет «Boeing-747» турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку для дозаправки в аэропорт «Манас» упал на дачный поселок Дача-СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, а также пострадали не менее 15 челове и были разрушены 23 жилых дома.

Ущерб от произошедшего чрезвычайного происшествия киргизстанские власти оценили в 186,5 млн сомов (около 151,63 млн рублей по текущему курсу).