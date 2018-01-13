Прага, 13 января, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Первый тур выборов президента завершился в Чехии, избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом передает Чешское телевидение.

Kremlin.ru Милош Земан

На высший руководящий пост страны претендуют девять кандидатов. Подсчет голосов избирателей завершится ближе к полуночи.

Отметим, что после подсчета данных на половине избирательных участков страны в первом туре выборов лидирует действующий президент Чехии Милош Земан, который набирает 39,96% голосов.

На втором месте находится бывший глава Академии наук Чехии Йиржи Драгош, у которого 25,97% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах президента Чехии проходило 12 и 13 января. На этот пост претендуют девять человек, в том числе и действующий глава государства Милош Земан. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то в конце января в стране состоится второй тур голосования.

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