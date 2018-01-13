Вертолет с нефтяниками рухнул в Аравийское море
Мумбаи, Индия, 13 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Вертолет, на борту которого находились 7 человек, потерпел крушение у западного побережья Индии. Об этом сообщает Indian Express.
Инцидент произошел в субботу, 13 января, неподалеку от города Мумбаи.
На борту воздушного судна находились два пилота и пятеро сотрудников индийской нефтегазовой комиссии. Они направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море.
Отмечается, что вскоре после вылета связь с экипажем вертолета была потеряна, а спустя некоторое время спасатели обнаружили в воде обломки.
На данный момент подтверждена информация о гибели 5 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Причины ЧП пока неизвестны.
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