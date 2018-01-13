Одесса, Украина, 13 января, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Одесской области сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника, который выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Tammy Sue Взрыв

ЧП произошло в ночь на 13 января в городе Белгород-Днестровский. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания, — говорится в сообщении. — С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно, от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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