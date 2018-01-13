Калуга, 13 января, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в калужском Инновационном культурном центре глава Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской печати. На традиционный прием были приглашены более 150 представителей калужского журналистского сообщества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов поздравил журналистов с профессиональным праздником

В числе почетных гостей — председатель законодательного собрания области Виктор Бабурин, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, заместитель губернатора — руководитель администрации Алексей Никитенко, руководители региональных министерств, управляющий калужским отделением Центробанка РФ по ЦФО Владимир Репета. Коллег также поздравили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, политический обозреватель телеканала «Россия-1» Эрнест Мацкявичюс и заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов.

На встрече отмечалось, что 2017 год стал юбилейным для многих средств массовой информации области. Коллектив газеты «Обнинск» отметил 60-летие основания издания, «Сельские зори» (Барятинский район) и «Родной край» (Хвастовичский район) — 85-летие. Вековой рубеж творческой деятельности перешагнули «Мосальская газета», «Козельск», «Искра» (Жиздринский район), «Наша жизнь» (Перемышльский район) и «Знамя». Значимыми событиями стали 90-летие областного радио и 25-летие ГТРК «Калуга».

По мнению главы калужского региона Анатолий Артамонова, многолетняя история региональной прессы свидетельствует о том, что с каждым годом совершенствуется как профессионализм мастеров пера и оснащенность средств массовой информации, так и возрастает их значимость для калужан. Именно поэтому вызывает тревогу, снижение тиражей некоторых районных газет. Анатолий Артамонов выразил уверенность в том, что совместными усилиями в Калужской области эта негативная тенденция будет преодолена.

«Вы — не четвертая, а первая власть. И так должно быть, потому что вы не только выражаете, но и формируете общественное мнение», — подчеркнул калужский губернатор.

Говоря о принципах этой работы, Артамонов привел в пример президента России Владимира Путина, который «даже в самых острых моментах не позволяет зародиться личностному конфликту» и тем самым сохраняет возможность конструктивного диалога.

В свою очередь, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что взаимоотношения власти и СМИ, которые сложились в Калужской области, могут служить примером для многих регионов.