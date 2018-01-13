Названа причина взрыва в пятиэтажном жилом доме в Омске
Омск, 13 января, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице 5 Кордная в Омске стал недавно заправленный газовый баллон. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.
По данным следствия, один из жильцов дома, который планировал отправиться на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон. Через какое-то время баллон стал спускать голубое топливо, что и привело в конечном итоге к взрыву.
«Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон, — говорится в сообщении. — В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски».
Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января 2018 г. в одной из квартир в пятиэтажном кирпичном доме в Октябрьском округе города Омска произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 8 человек, в том числе четверо малолетних детей.
Хлопок газовоздушной смеси привел к нарушению конструкций здания и обрушению одной из стен.
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