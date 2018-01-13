Омск, 13 января, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице 5 Кордная в Омске стал недавно заправленный газовый баллон. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

По данным следствия, один из жильцов дома, который планировал отправиться на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон. Через какое-то время баллон стал спускать голубое топливо, что и привело в конечном итоге к взрыву.

«Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон, — говорится в сообщении. — В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января 2018 г. в одной из квартир в пятиэтажном кирпичном доме в Октябрьском округе города Омска произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 8 человек, в том числе четверо малолетних детей.

Хлопок газовоздушной смеси привел к нарушению конструкций здания и обрушению одной из стен.

Читайте также: По факту взрыва в многоэтажном доме в Омске возбуждено уголовное дело

А также: В Омске произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме