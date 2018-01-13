Одесса, Украина, 13 января, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Одессе закрылись несколько высших учебных заведений из-за того, что им нечем платить за отопление учебных корпусов. Об этом сегодня, 13 января, сообщают местные СМИ.

SimonP Радиатор центрального отопления

Сообщается, что занятия прекращены в трёх одесских вузах — Академии пищевых технологий, юридической академии и Национальном университете имени Мечникова.

Преподаватели и студенты подтвердили, что вузы были открыты до конца декабря 2017 года, но с 1 января администрация распустила всех по домам, объявив, что занятий не будет как минимум до 26 февраля, а то и дольше, если погода будет холодной.

Оказалось, что причина закрытия вузов весьма банальна — у них нет средств чтобы платить за отопление учебных корпусов.

Однако кроме отопления возникли трудности и с освещением. С 1 января на Украине начали действовать нормативы по качеству освещения в аудиториях, но большинство вузов просто не могут себе позволить сменить старые лампы.

В местных СМИ отмечают, что с похожими проблемами столкнулись практически все вузы Одессы. При этом в областном департаменте образования и науки украинские чиновники заявили, что все вузы — независимые учреждения и их ректоры сами решают, как будет организован учебный процесс.