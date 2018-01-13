Сеул, 13 января, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Власти Республики Корея согласились провести ещё одни переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой по вопросу приезда северокорейских артистов на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сегодня, 13 января, сообщает агентство «Рёнхап».

НАСА Корейский полуостров из космоса. Северная и Южная Кореи

Ранее сегодня стало известно, что власти КНДР направили властям Республики Корея официальное письмо с предложением провести переговоры о возможном приезде северокорейского художественного коллектива на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Официальный Сеул ответил согласием. Предполагается, что переговоры пройдут 15 января на рабочем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмены из Северной Кореи примут участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Более того, в ближайшие дни МОК рассмотрит вопрос о том, чтобы по ряду дисциплин южнокорейские и северокорейские спортсмены выступали в одной команде «Объединённой Кореи».