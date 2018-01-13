Киев, 13 января, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Власти Украины запретили въезд в страну полутора тысячам иностранных граждан из-за того, что они посещали Крым не по «украинским правилам». Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Въезд запрещён

Сообщается, что в течение 2017 года украинские пограничники составили порядка 2,3 тыс. административных протоколов за якобы нарушение порядка въезда на территорию российского Крыма и выезда оттуда.

Также было принято порядка 1,5 тыс. решений о запрете въезда на Украину иностранных граждан за подобные «нарушения», в том числе, более сотни артистов и деятелей культуры.

С начала 2018 года украинские пограничники выявили более 30 человек, которые не соблюдали «украинские правила» посещения Крыма. Так, 12 января пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданке России, прилетевшей рейсом из Минска, за то, что она посещала Крым, не соблюдая «украинские правила».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины до сих пор не могут смириться с тем, что Крым вышел из состава Украины и вернулся в состав России. После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, крымчане решили провести референдум о самоопределении, по результатам которого Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации.

На Украине референдум не признают и требуют вернуть полуостров обратно. Более того, Киев запретил кому бы то ни было посещать полуостров без разрешения украинских властей. «Украинские правила» посещения Крыма предполагают, что въезд и выезд на полуостров должен осуществляться исключительно с украинской территории и по специальному разрешению властей.