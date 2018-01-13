Красногорск, 13 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в Корпоративном университете Сбербанка Московской области состоялось торжественное открытие второго полуфинала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по Центральному федеральному округу (ЦФО). В нем принимают участие управленцы Москвы и Московской области, прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования. Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Orel-region.ru Конкурс «Лидеры России»

Участников конкурса из ЦФО поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сообщил, что все, кто не прошел в полуфинал в этом году, смогут испытать себя в следующем.

«На этой неделе президент России Владимир Путин отметил, что подобный конкурсный отбор будет проходить каждый год. Поэтому нам важно не просто определить победителей, но и дать участникам обратную связь, чтобы каждый понимал, в чем его сильные, слабые стороны и что необходимо сделать, чтобы добрать необходимые компетенции», — пояснил Кириенко.

«Для эффективного развития страны, промышленных предприятий, социальной сферы, бизнеса нужны квалифицированные управленцы. Поэтому в условиях конкурса не было требований, что участвовать могут только те, кто связан с государственным управлением, более того — нет требования, что победители должны переходить на государственную и муниципальную службу. Не важно, где будут работать лучшие управленцы, главное, что они будут работать на благо нашей страны», — добавил Кириенко.

В церемонии открытия также приняли участие наставники конкурса «Лидеры России»: министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, а также председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман.

Сергей Собянин в своем выступлении рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с участниками.

«Это реально новая история, новая традиция кадрового подбора. Ничего подобного ни в советское, ни в постсоветское время не происходило. После анализа кадрового состава в полуфинале мы обязательно сделаем предложения участникам. Все финалисты-москвичи смогут пройти специальную стажировку в Правительстве Москвы. Все победители получат возможность встретиться со мной, и мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества, конечно, с учетом того, что не все стремятся работать в органах государственной власти», — сказал Собянин.

Максим Орешкин отметил своевременность проведения конкурса «Лидеры России» и участия в нем.

«Россия вступила в новую фазу экономического роста, и проявить себя именно сейчас очень важно для вашего будущего. Открытость и конкуренция — это то, что будет двигать экономику страны вперед, а учитывая, что экономика XXI века основана на человеке, открытость и конкуренция в кадровом вопросе — важнейший фактор развития страны. Мы будем рады принять участников конкурса на самые высокие позиции, в том числе на вакантную должность заместителя министра», — сказал Орешкин.

После торжественного открытия полуфинала Максим Орешкин дал мастер-класс для участников.

Павел Крашенинников отметил важность конкурса для будущего России: «Хочу поздравить организаторов, это беспрецедентный конкурс. Если он будет продолжаться, мы увидим другую страну».

«Россия — страна с огромным потенциалом. И сегодня, как никогда, важны люди, способные организовать реализацию этого потенциала. Лидерство — это не просто дар, но и огромная ответственность. Лидер должен понимать, что не люди для него, а он для людей. Настоящий лидер работает не за славу, он является лидером, потому что это его призвание», — добавил Алексей Лихачев.

После церемонии открытия и мастер класса Максима Орешкина начались оценочные мероприятия для участников полуфинала. Оценка участников полуфинала в ЦФО проводится по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

Первый полуфинал для регионов ЦФО прошел с 10 по 12 января. В нем приняли участие 283 управленца из Москвы и 17 регионов округа.

В финал конкурса «Лидеры России» выйдут 60 участников из ЦФО с лучшими результатами, которые станут известны 25 января 2018 года. Еще несколько человек смогут пройти на финальный этап по федеральному рейтингу.

В финале конкурса примут участие 300 лучших управленцев со всей России, отобранных по итогам полуфиналов в 8 федеральных округах страны. Все финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, лидеры общественных и деловых ассоциаций.

Конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.