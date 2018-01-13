Симферополь, 13 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. На полуострове Крым заступил на боевое дежурство второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сегодня, 13 января, заявил журналистам командующий 4-й армии Военно-воздушных сил и противоракетной обороны генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

«С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всём мире зенитно-ракетной системой С-400», — заявил Севостьянов.

Напомним, первый полк, вооружённый комплексами С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму в начале января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения о развёртывании в Крыму второго дивизиона С-400.

«Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право», — сказал Песков.