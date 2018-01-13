Варшава, 13 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Варшава рассматривает вопрос о подаче судебного иска против Берлина в США, сообщает австрийская газета Die Presse. Издание ссылается на интервью польского посла Анджея Пшилембского немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

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По словам посла, Польша хочет заставить Германию выплатить компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. В архивах в настоящее время собираются материалы, свидетельствующие о масштабах разорения, заявил Пшилембский. Кроме того, ведутся консультации со странами, выдвигающими аналогичные требования.

Подав иск в американский суд, Варшава могла бы обосновать свои требования прецедентом рассмотрения дела 20-летней давности, когда с Германией судились бывшие подневольные работники, потребовавшие компенсацию за «несправедливость» со стороны «национал-социалистической диктатуры». В 2000 году Берлин решил создать компенсационный фонд, в который государство и бизнес перечисляли миллиарды марок.

Однако подобную трактовку слов посла опровергает посольство Польши в Германии. Как сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства за подписью пресс-секретаря Дариуша Павлоша, редакция Deutschlandfunk сделало «неприемлемое и чрезмерное толкование заявлений посла, в результате чего было совершенно ложное утверждение о претензиях». А сам Пшилембский «никоим образом не утверждал, что польское правительство намерено подать иск против правительства Германии в американский суд».