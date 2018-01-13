Вашингтон, 13 января, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Американский диджей, композитор и исполнитель Ричард Мелвилл Холл, более известный под псевдонимом Моби, заявил, что некие сотрудники центрального разведывательного управления США попросили его распространять в социальных сетях информацию о якобы имеющихся недопустимых связях между американским президентом Дональдом Трампом и Российской Федерацией. Об этом сообщается в материале, размещенном на сайте американского музыкального интернет-ресурса Pitchfork.

S. Diddy Диджей Моби

Утверждается, что данное заявление Моби сделал в интервью журналисту Кайлу Мередиту с музыкальной радиостанции WFPK, которая базируется в американском штате Кентукки.

Моби утверждает, что около года назад встречался со своими друзьями, якобы работающими в разведывательных службах США. Эти «бывшие и действующие сотрудники ЦРУ» были крайне озабочены публикациями так называемого досье на Трампа, в котором утверждалось что у российских спецслуцжб есть компромат на Трампа. Эти «друзья» Моби полагали, что данные обвинения являются обоснованными. Моби также пояснил Мередиту, что придерживается того же мнения, что и его друзья и ЦРУ.

«Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: «Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей… просто разместить их?» — рассказал Моби.

Стоит отметить, что в феврале 2017 года Моби действительно оставил в социальных сетях запись, в которой, со ссылкой на своих «друзей в Вашингтоне», утверждал, что досье Трампа, опубликованное в ряде СМИ, является достоверным. Каких-то внятных доказательств Моби не привел.

История этого «досье Трампа» весьма комична. По данным издания Washington Post, это досье было составлено вашингтонской компанией Fusion GPS. При этом изначально профинансировали сбор компромата на Трампа сами республиканцы, которые были крайне недовольны тем, что он намерен участвовать в президентской гонке.

Когда стало понятно, что Трамп выиграет внутрипартийные выборы и станет единым кандидатом от Республиканской партии, функционеры прекратили финансировать Fusion GPS и эта сомнительная контора предложила свои «услуги» демократам. Хиллари Клинтон с радостью профинансировала дальнейший сбор компромата на своего соперника.

В итоге Fusion GPS выдала крайне неубедительное «досье», содержащее непроверенные сведения компрометирующего характера. Суть его сводилась к тому, что у российских властей якобы есть компромат на Трампа, который они якобы получили во время его визита в Москву много лет назад. Каких-то вменяемых доказательств для этого досье представлено конечно же не было.