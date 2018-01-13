Сантьяго, 13 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Чили неизвестные злоумышленники вновь подожгли несколько католических церквей в преддверии визита папы римского Франциска. Об этом сегодня, 13 января, сообщает ВВС.

В церкви

Сообщается, что здания католических церквей были подожжены с помощью коктейлей Молотова. Кроме того, возле подожжённых церквей были разбросаны листовки, в которых содержались угрозы в адрес римского первосвященника.

Злоумышленники предупреждают, что следующей жертвой поджога станут уже не католические храмы, а сам Папа.

Известно, что в результате поджогов никто не пострадал. Чилийская полиция пока никого не задержала в связи с произошедшим.

Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что данный инцидент выглядит крайне странным. Глава государства напомнила, что для выражения своего мнения надо использовать мирные средства.

Стоит отметить, что похожие случаи были отмечены в Чили не так давно — в сентябре 2017 года. Тогда неизвестные злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церкви на юге Чили.

Кто именно стоит за поджогами церквей в Чили до сих пор не понятно.