Пекин, 13 января, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Поисковая операция в районе столкновения иранского танкера с китайским сухогрузом продолжается. Спасателям удалось обнаружить тела ещё двоих погибших моряков из команды иранского танкера. Об этом сегодня, 13 января, сообщает Центральное телевидение Китайской Народной Республики.

AlfvanBeem Иранский танкер

Ранее спасатели подняли из воды тело одного погибшего члена команды иранского танкера. В настоящий момент 29 моряков всё ещё числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов Китая недалеко от Шанхая иранский танкер столкнулся с китайским сухогрузом. В результате столкновения на танкере, который перевозил газовый конденсат, прогремел взрыв и начался пожар.

Весь экипаж китайского сухогруза удалось эвакуировать, а вот весь экипаж иранского танкера погиб. Команда иранского танкера состояла из 30 граждан Исламской Республики, а также двух рабочих из Бангладеш.

Пожар на танкере продолжается до сих пор.