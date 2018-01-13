Гавана, 13 января, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кубы жестко осудило высказывание президента США Дональда Трампа о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты. Об этом 12 января сообщает Granma со ссылкой на заявление кубинского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме состоялось совещание по вопросам иммиграции, в котором приняли участие члены администрации, а также члены обеих палат Конгресса. На этом совещании Трамп, не церемонясь в выражениях, прямо заявил:

«Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия».

Американские СМИ утверждают, что такое заявление возмутило не только находившихся на совещании демократов, но и многих республиканцев. Уточняется, что в разговоре речь шла о Гаити, Сальвадоре и ряде африканских стран.

Когда эта информация разлетелась в СМИ, Трамп вновь стал объектом критики со стороны многих стран, а также своих внутриполитических врагов. Хиллари Клинтон поспешила назвать Трампа невежей и расистом, даже в ООН назвали заявление Трампа расистскими.

МИД Кубы выпустил осуждающее слова Трампа заявление.

«Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента, как возникла наша национальность», — сказано в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что существенное ограничение миграции — это одно из предвыборных обещаний Трампа.