Нью-Дели, 13 января, 2018, 09:45 — ИА Регнум. На юго-западе Индии пассажирский микроавтобус упал в пруд, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сегодня, 13 января, сообщает Indian Express.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 13 января в штате Карнатака. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в пруд, в результате чего погибли восемь человек. Ещё один человек пострадал.

В настоящее время местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.