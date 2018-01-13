Вашингтон, 13 января, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Власти США отметили усилия руководства российской социальной сети «ВКонтакте» в рамках борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности, но эти усилия пока недостаточны, чтобы перестать считать «ВКонтатке» пиратским ресурсом. Такие выводы содержит обнародованный 12 января доклад аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера об интеллектуальном пиратстве за 2017 год.

VK.com Логотип «Вконтакте»

Американское внешнеторговое ведомство констатирует, что «ВКонтакте» является одним из самых популярных сайтов в мире и остается чрезвычайно популярной социальной сетью в России и сопредельных с ней странах.

Однако, по мнению американских властей, с помощью «ВКонтакте» активно осуществляется обмен файлами, содержащими в том числе интеллектуальную продукцию, что является нарушением авторского права. При этом в докладе не уточняется, о каких именно источниках информации идёт речь.

Вместе с тем, в докладе Лайтхайзера отмечается, что американские власти обнадеживают сообщения о том, что «ВКонтакте» предпринимает меры по борьбе с пиратством.

Напомним, что в 2016 году «ВКонтакте» удалось достичь соглашения с крупными записывающими компаниями, после которого были приняты меры для ограничения приложений, предназначенных для скачивания с сайта нарушающего авторские права контента. Кроме того, были протестированы технологии по распознаванию контента.

Но несмотря на всё это, по данным американских властей, именно «ВКонтакте» остается «центральной платформой» с точки зрения нарушения прав интеллектуальной собственности. Очень много претензий к российской социальной сети есть в том числе у американский кинокомпаний.

Стоит отметить, что подобные доклады о ситуации на ряде «физических и виртуальных рынков» по всему миру распространяются в США ежегодно. Нынешний доклад Лайтхайзера стал первым при администрации Дональда Трампа.