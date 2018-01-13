Улан-Удэ, 13 января, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В одном из кафе Улан-Удэ отравились по меньшей мере 57 человек. Об этом сегодня, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Бурятии.

Unece.org Отравление

Сообщается, что как минимум 57 человек обратились за медицинской помощью после того, как побывали в одном из кафе Улан-Удэ. У них у всех медики диагностировали пищевое отравление. 45 пострадавших были госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей.

Уточняется, что как минимум у 12 пострадавших диагностирован сальмонеллёз.

Состояние всех госпитализированных оценивается как «средней тяжести». Выздоровление ожидается в течение трёх-четырёх дней.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.