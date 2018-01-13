Токио, 13 января, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Боевые корабли военно-морских сил Японии перешли в режим усиленного патрулирования Жёлтого и Японского морей для предотвращения контрабанды нефтепродуктов в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сегодня, 13 января, сообщает агентство «Киодо».

Luck-one Боевые корабли ВМС Японии

Сообщается, что решение об усиленном патрулировании японскими кораблями морей, омывающих берега Северной Кореи, было выработано и принято совместно с властями США. Это решение направлено на соблюдение новых санкций против КНДР, которые были приняты Советом Безопасности Организации Объединённых Наций.

Напомним, что эти санкции предполагают, в том числе, фактическую приостановку поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

Власти Южной Кореи уже задержали судно, которое они подозревают в транспортировке нефти в КНДР в нарушение режима санкций.

В октябре 2017 года ООН запретила вход в порты четырём судам, которые нарушили режим санкций против КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против Северной Кореи были усилены после того, как Пхеньян в очередной раз провел баллистические испытания.