Нью-Йорк, США, 13 января, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Акции американской социальной сети Facebook упали на 4,5% после заявления основателя соцсети Марка Цукерберга о том, что Facebook меняет принцип формирования новостной ленты. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Nasdaq.

mkhmarketing Эмблема Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Цукерберг заявил, что в ближайшее время Facebook изменит принцип формирования новостной ленты пользователей таким образом, чтобы её не забивали посты от средств массовой информации и брендов. В приоритете теперь всегда будут сообщения от других пользователей, с которым взаимодействовал получатель персонифицированной новостной ленты.

Основатель этой крупнейшей в мире соцсети констатировал, что за последние годы в Facebook резко возросло распространение контента от средств массовой информации и тех или иных брендов. Это привело к тому, что пользователи стали чаще жаловаться на администрацию на то, что сообщения от СМИ и брендов просто вытесняют из новостной ленты сообщения друзей и близких.

Теперь количество постов от компаний, брендов и СМИ в новостной ленте пользователей Facebook значительно уменьшится, а их содержание, по замыслу Цукерберга, должно будет «способствовать установлению важных контактов между людьми».

При этом Цукерберг отметил, что в связи с грядущими изменениями, по его оценкам, пользователи станут меньше времени проводить в соцсети и поводов для посещения сайта также станет меньше.

«Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным», — написал он на своей странице в Facebook.

Биржы сразу же отреагировали на заявление Цукерберга снижением котировок Facebook. Акции компании в ходе торгов на бирже Nasdaq упали на 4,5%.

Стоит отметить, что Цукербергу принадлежит только 14% акций соцсети. Таким образом, снижение курса акций компании привело к снижению состояния бизнесмена на $3,2 млрд — до $74 млрд.