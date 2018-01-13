Керчь, Крым, 13 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция».

Марина Каширская ИА REGNUM Паром на Керченской переправе

Сообщается, что 11 и 12 января Керченская паромная переправа осуществляла перевозку грузов и пассажиров в условиях штормового предупреждения. В ночь на 13 января ветер в Керченском проливе значительно усилился и было принято решение временно закрыть переправу.

Сейчас большая часть Европейской России находится под влияние мощного антициклона, который затягивает холодный воздух из Арктики. До этого практически весь декабрь 2017 года на европейской части России стояла аномально теплая погода.

Керченская паромная переправа — единственная транспортная артерия, которая связывает полуостров Крым с остальной частью России. В конце 2018 года должна быть введена в строй автомобильная часть строящегося моста через Керченский пролив.