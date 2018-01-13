Брюссель, 13 января, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Евробюрократы собираются дать развернутую оценку заявлений властей США по Ирану, касающихся ядерной сделки и её возможного разрыва. Соответствующее заявление выпустила накануне 13 января Европейская служба внешних связей.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

Сообщается, что руководство Евросоюза и всех стран, пока ещё входящих в него, подготовят совместную оценку заявлений властей США и лично президента этой страны Дональда Трампа, касающихся соглашения по иранской ядерной программе.

Подчеркивается, что Евросоюз намерен и далее соблюдать условия сделки по иранскому атому в полном объеме.

В качестве первого шага по подготовке такой совместной оценки евробюрократы скоординируются с «Евротройкой» (Германия, Франция, Великобритания), а затем уже с другими государствами членами Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что он в последний раз продлил режим «заморозки» американских санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Кроме того, Трамп потребовал от Евросоюза принять участие в корректировке этого соглашения, заявив, что сейчас якобы наступил последний шанс для его изменения. Американский президент при этом вновь назвал Иран «главным спонсором терроризма» и подчеркнул, что собирается на законодательном уровне закрепить жесткие санкции за разработку и испытание баллистических ракет.

Стоит отметить, что Европейскому союзу крайне невыгодно втягиваться в очередное антииранское пике, которое затеяли власти США, так как после заключения соглашения по иранскому атому, в котором активно участвовала предыдущая американская администрация Барака Обамы, Евросоюз открыл свои рынки для иранской нефти и нефтепродуктов и совершенно не хочет их вновь закрывать.