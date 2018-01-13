Вашингтон, 13 января, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Российская Федерация имеет явное преимущество перед США в производстве ядерного оружия. Такие данные следуют из американской ядерной доктрины («Обзор ядерной политики»), выдержка из которой опубликована накануне, 12 января, изданием The Huffington Post.

Mil.ru Российские стратегические мобильные ракетные комплексы «Ярс»

В американской доктрине утверждается, что превосходство России над США в вопросе ядерной мощи заключается в наличии большого количества нестратегических ядерных систем и их разнообразия. Утверждается, что Россия значительно увеличила число платформ, которые в кратчайшие сроки могут быть оснащены как ядерным, так и обычным грузом. Это позволяет Москве существенно расширить свой ядерный арсенал, не нарушая при этом договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

К таким платформам американские эксперты относят: крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, атомные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Кроме того, американские стратеги уверены — Москва всё время модернизирует свой ядерный арсенал. Утверждается, что Россия разрабатывает как минимум две новые МБР, а также гиперзвуковую ядерную боеголовку и ряд других ядерных видов оружия.

Стоит отметить, что после публикации выдержки из американской ядерной доктрины в The Huffington Post, министерство обороны США поспешило заявить, работа над доктриной ещё не завершена.

Ранее стало известно, что проект американского «Обзора ядерной политики» каким-то образом попал в сеть интернет. Известно, что Пентагон планирует представить этот документ президенту США Дональду Трампу до начала февраля 2018 года.

Стоит отметить, что американские военные стратеги часто используют следующий приём, чтобы выбить у государства побольше денег на ту или иную военную программу. Создается некий документ, в котором утверждается, что русский тот или иной аспект военного дела развит несравненно лучше, чем у США, и поэтому, нужно непременно выделить из американского бюджета больше средств на такие-то и такие военные программы. При этом реальное положение дел эти документы могут и не отображать.

Нужно ещё учитывать тот факт, что подавляющее большинство американского военно-промышленного комплекса — это частные корпорации, которые заинтересованы периодически «стимулировать» государство к размещению военных заказов и развитию тех или иных, пусть и сомнительных, военных программ.