Вашингтон, 13 января, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Опубликованная интернет-изданием Huffington Post новая ядерная доктрина США не является утвержденным документом, пока ее не одобрил президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Дональд Трамп

Заявление американского ведомства было сделано после того, как издание выложило разработанную Пентагоном стратегию.

«Однако, ядерная доктрина еще не завершена и должна в конечном итоге быть рассмотрена и одобрена президентом и главой Пентагона», — сообщили в американском ведомстве.

Отметим, что распоряжение разработать новую ядерную стратегию США Трамп подписал в начале своего президентского срока.

В опубликованном документе говорится, что Пентагон нарастит расходы на «ядерное сдерживание» и что ядерный ответ США может последовать за неядерным нападением.

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Относительно «обороны» в проекте стратегии сказано, что с Россией и Китаем следовало бы сохранять хорошие отношения, но Москва «делает не то»: например, «присоединила» Крым и осуществляет ядерную экспансию, опять «беззастенчиво» претендуя на мировое лидерство.

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