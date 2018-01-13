Кишинёв, 13 января, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии 12 января отказала в регистрации инициативной группе по организации референдума об отмене смешанной системы выборов, утвержденной правящей Демпартией и Партией социалистов Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, референдум хотела организовать группа представителей гражданского общества, однако ЦИК сослался на формальные нарушения при формировании группы и отказал ей в регистрации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Выборы в Молдавии намечены на осень 2018 года и должны пройти по смешанной системе, утвержденной совместным голосованием социалистов Игоря Додона и демократов Владимира Плахотнюка. Смешанная система благоприятствует Демпартии и призвана помочь Плахотнюку сохранить власть и после 2018 года.