Вашингтон, 13 января, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Признания ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла» террористической организацией потребовал американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

В заявлении, касающемся антииранской политики Вашингтона, Трамп указал, что должны сделать в этой связи союзники.

«Они должны признать «Хезболлу» в целом террористической организацией», — заявил Трамп.

Напомним, проиранская «Хезболла» признана террористической организацией США, Израилем, Канадой, Египтом, Великобританией, а также Лигой арабских государств (с марта 2016 года) и рядом стран Персидского залива.

Еще из союзников США ее признают террористической Австралия и некоторые страны Европейского союза.

В настоящее время антииранская политика Вашингтона заметно обострилась: на этом фоне Трамп призвал ЕС внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в США называют ядерной сделкой — чтобы усилить давление на Иран.

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Европейские страны, особенно энергетический бизнес, не заинтересованы в сильном притеснении Тегерана. Так, 12 января, комментируя заявление Трампа, в германское министерство иностранных дел заявило, что заинтересовано в сохранении СВПД.

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