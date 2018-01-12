Вашингтон, 13 января, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Налаживание отношений с Москвой и Пекином является желательным для Вашингтона, но это не удается по вине России, сообщается в новой ядерной доктрине США, пишет Huffington Post.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

В опубликованном документе сообщается:

«Соединенные Штаты не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю, а добиваются стабильных отношений с обеими странами».

В свою очередь Россия, говорится в документе, не делает все, что нужно для налаживания отношений: если раньше Москва поддерживала с Вашингтоном «стратегические диалоги» о недопустимости роста «рисков в ядерной сфере», то теперь все иначе, и это — по вине Москвы.

В частности, Москва «испортила» отношения своими действиями относительно Крыма. В доктрине Вашингтон выражает «надежду», что для «мирного и конструктивного взаимодействия» с Москвой вновь «возникнут условия».

Напомним, новая ядерная доктрина США разработана по поручению президента США Дональда Трампа. Соответствующее распоряжение он подписал 27 января 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января 2018 года бывший старший директор совета национальной безопасности США Джон Вулфстал заявил, что Вашингтон начнет разработку новой ядерной боеголовки для сдерживания России. Это прописано в новой ядерной доктрине США.

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