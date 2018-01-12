Мадрид, 13 января, 2018, 00:50 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Хетафе» и «Малага». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Футбол

На 73-й минуте испанский защитник Кала открыл счет, ударом головы замкнув навес Анхеля — 1:0.

Статистика матча («Хетафе"/"Малага»)

Удары 5/9

Удары в створ 2/3

Владение 47%/53%

Фолы 17/14

Набрав 26 очков «Хетафе» поднялся на 8-ю строчку. «Малага» с 11-ю очками остался на последнем месте.

Составы на матч:

«Хетафе»: Мартинес, Антунеш, Гонсалес, Кала, Сибасаки, Портильо, Арамбарри, Фажр, Дьеду, Молина.

«Малага»: Хименес, Микел, Родригес, Рикка, Росалес, Иттура, Адриан, Кастро, Ресио, Кеко, Эн-Несери.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Дьеду — 11, Антунеш — 14, Гонсалес — 81, Ресио — 90+1.

Голы: Кала 73 — 1:0.