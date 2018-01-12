«Хетафе» одержал 3-ю победу в 6-ти последних матчах
Мадрид, 13 января, 2018, 00:50 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Хетафе» и «Малага». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 73-й минуте испанский защитник Кала открыл счет, ударом головы замкнув навес Анхеля — 1:0.
Статистика матча («Хетафе"/"Малага»)
Удары 5/9
Удары в створ 2/3
Владение 47%/53%
Фолы 17/14
Набрав 26 очков «Хетафе» поднялся на 8-ю строчку. «Малага» с 11-ю очками остался на последнем месте.
Составы на матч:
«Хетафе»: Мартинес, Антунеш, Гонсалес, Кала, Сибасаки, Портильо, Арамбарри, Фажр, Дьеду, Молина.
«Малага»: Хименес, Микел, Родригес, Рикка, Росалес, Иттура, Адриан, Кастро, Ресио, Кеко, Эн-Несери.
Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.
Предупреждения: Дьеду — 11, Антунеш — 14, Гонсалес — 81, Ресио — 90+1.
Голы: Кала 73 — 1:0.