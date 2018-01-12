Москва, 13 января, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Украинские войска на линии разграничения в Донбассе стреляют по радикалам, которые постоянно «провоцируют ситуацию», заявил заместитель командира батальона спецназа армии ДНР писатель Захар Прилепин на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Комментируя информацию о том, что на Украине обнаружено американское оружие и что Вашингтон поставляет батальону «Азов» гранатометы, Прилепин пояснил: ситуация с оружием накладывается на все экономические отношения Украины с США и Европейского союза.

То есть и финансовая помощь распределяется «непонятно как», и с оружием — та же история. Как экономические транши, так и оружие «приходят в одно место, а попадают к другим людям».

«Это демонстрация, насколько дисциплинарно и с точки зрения логики аномальная ситуация: оружие американцы, от которых зависит независимость Украины, присылают в одно место, а оно через сутки попадает в руки батальона «Азов», — сказал Прилепин.

«Там внутри самого государства неприязнь ВСУ к разнообразным правосекам («Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России) колоссальна, — рассказал Прилепин. — У нас во время известных событий в Луганске недавних они воспользовались ситуацией и захватили две деревни — Травяное и Гладосово».

Писатель пояснил, что когда деревни были захвачены, то со стороны ДНР начали работать снайперы.

«И наши снайпера с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивает своих же правосеков («Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России): в этом Травяном и Гладосово убили 14 или 16 человек только они сами», — сказал Прилепин.

На вопрос «зачем?» Прилепин ответил:

«Потому что они их бесят. Они без конца провоцируют ситуацию: отжимают оружие, захватывают, деревни обстреливают, а ВСУ за это прилетает. Они заложники ситуации, и они начинают их наказывать, потому что они их заколебали».

Писатель отметил, что это ясно уже не только Донецку и Луганску, но и Вашингтону.

«Они начинают друг друга убивать, и нам даже не всегда нужно участвовать — вот в чем парадокс», — сказал Прилепин.

Напомним, 8 января член международной экспертно-журналистской группы Bellingcat по делам Восточной Европы и Евразии Арик Толер написал в Twitter, что радикалы из добровольческого батальона «Азов» уже получают летальное оружие из США. По данным, распространенным в СМИ, это — ПТРК Javelin и гранатометы PSRL.

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9 января пресс-служба Нацгвардии Украины опровергла эту информацию.

«Сообщаем, что спецподразделение «Азов», которое входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения», — сообщил в украинском ведомстве.

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10 января Толер в Twitter написал, что компрометирующие фотографии, на которых радикалы «Азова» осуществляли пристрелку PSRL-1 еще в июле 2017 года, были удалены с официального сайта.

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