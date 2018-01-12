Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

Москва, 13 января, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Спецоперация российской группировки войск в Сирии по уничтожению диверсионной группы, которая 31 декабря 2017 года произвела минометный обстрел российской авиабазы Хмеймим (провинция Латакия, Сирия), опубликовано Минобороны РФ на сайте YouTube.

В Минобороны уточнили, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. Место базирования диверсионной группы было установлено на конечном этапе спецоперации — оно находилось рядом с западной границей провинции Идлиб.

«За местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения, — говорится в комментарии к видео. — По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».

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В Минобороны РФ сообщили, что в Идлибе уничтожено место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа — его обнаружила российская военная разведка.

«Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников уничтожен», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (12 января 2018 года) боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня в Сирии: зафиксировано три случая атак в провинции Алеппо, два — в Латакии и один — в провинции Хомс.

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