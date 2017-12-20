Яунде, 13 января, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Из-за войны с сепаратистами на западе Камеруна африканская страна рискует остаться без половины урожая какао, 12 января сообщает агентство Reuters.

Какао

В мятежных англофонных регионах Камеруна ежегодно производится около 100 тысяч из 230 тысячетонного урожая какао-бобов. Однако в этом году урожай может погибнуть.

При этом урожаю угрожают не бои между сепаратистами и военными, а тот факт, что плантации скоро некому будет обрабатывать.

По информации агентства, значительная часть фермеров покинула регион, опасаясь репрессий военных. На данный момент число беженцев с юго-запада Камеруна в Нигерию составляет 15 тыс. человек.

Напомним, кризис на западе Камеруна продолжается с осени 2017 года. Его причиной стали жестокие действия франкофонных властей против манифестантов-англофонов в Баменде и других городах на западе страны.

В ответ на действия властей сепаратисты-англофоны объявили о создании независимой «Республики Амбазония», после чего правительство Камеруна ввело в мятежные районы войска.