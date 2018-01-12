Москва, 12 января, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы снял ранее наложенный арест на более чем 95,4 млн рублей бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сегодня, 12 января, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на источник в суде.

Government.ru Дмитрий Страшнов

Сообщается, что арест с денежных средств в размере 95,4 млн рублей действительно снят. Ходатайство о продлении сроков ареста счетов Страшнова не поступало.

Напомним, 95,4 млн рублей на счетах Страшнова были арестованы после того, как было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, по которому экс-глава «Почты России» проходил свидетелем.

Оказывается, у следствия, по каким-то странным причинам отпали основания для ареста этих денежных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 по 2017 годы. В ноябре 2016 года прокуратура потребовала завести на него дело, так как Страшнова заподозрили в том, что он злоупотреблял полномочиями и незаконно начислил себе в июне 2015 года премию в размере 95,4 млн рублей.

Тогда стало ясно, что Страшнов выписал себе премию на основании фиктивной отчетности «Почты России» о том, что она в 2015 году якобы показала прибыль в размере 1,2 млрд рублей. Но никакой прибыли в реальности не было — такая «прибыль» образовалась из-за целевого финансирования из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Данные средства были выделены на покрытие реальных убытков «Почты России» в тот год в размере 4 млрд рублей.